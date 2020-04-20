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В министерстве здравоохранения отменили приказ, который прописывал, что зарплата будет выплачиваться медработникам даже в период простоя их медучреждения из-за эпидемии коронавируса.

Глава юротдела Минздрава Азамат Жумакеев сообщил «Азаттыку», что вместо него будет принято постановление правительства. По его словам, приказ был отменен из-за несоответствия отдельным нормам законодательства.

«В новом постановлении сумма заработной платы медиков или условия выплаты останутся прежними. Приказ был отменен лишь из-за возникших процедурных вопросов», – сказал Жумакеев.

Пресс-служба Минздрава 19 апреля сообщила, что они совместно с Минсоцразвития изучили «пробелы в регулировании вопросов по заработной плате» и поэтому отменили приказ о выплатах. По данным ведомства, сейчас разрабатывается проект нового распоряжения «в ускоренном режиме».

Минздрав 15 апреля принял приказ о том, что будет сохраняться зарплата врачей, которые не задействованы в борьбе с коронавирусом. Этих врачей отправляли в отпуск по причине отсутствия у них пациентов и для экономии средств.

«Сэкономленные средства направят на материальное поощрение работников, задействованных в работе организации здравоохранения на время пандемии», — написано в документе.

По правилам в отпуск должны отправлять людей из групп риска — с тяжелыми заболеваниями, беременных или пожилых, однако иногда в отпуск отправляли и медиков не из группы риска.