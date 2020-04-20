Минздрав сообщил, что в Кыргызстан прибыла группа медиков из Китая. Китайские специалисты поделятся с кыргызскими медиками опытом и лучшими практиками в борьбе с коронавирусом.

Именно Китай стал источником новой коронавирусной инфекции. Первые случаи заражения были выявлены в городе Ухань в провинции Хубэй в конце 2019 года. В конце марта власти Китая сообщили, что в целом смогли остановить распространение коронавируса.

Ранее в Кыргызстан прибыла делегация из восьми польских медиков, которые также будут делиться опытом с кыргызскими врачами.