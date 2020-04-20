Пользователь твиттера Урмат Насыркулов опубликовал видео из двора одного из отделений милиции, где находились несколько велосипедистов. По словам автора видео, велосипедистов останавливают для проверки документов, а потому везут в милицию и штрафуют.

Скинули в чат. Идут задержания с последующим штрафом. pic.twitter.com/sShlcpYMCm — Urmat Nasykulov (@urmagram) April 20, 2020

«Веловолонтеры выполняют важную миссию по доставке жизненно-необходимых лекарств. Они уже доставили более 500 посылок с инсулином. Просим им выделить велопропуски», — написал пользователь твиттера, опубликовавший видео.

Утром 20 апреля комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев «посоветовал» горожанам не ездить по Бишкеку на велосипедах, а в случае нарушения пригрозил временным изъятием велотранспорта. Юристы считают изъятие незаконным.

Юрист Фатима Якупбаева считает неправомерным возможность изъятия велосипедов. По ее словам, закон «О чрезвычайном положении» позволяет ограничивать движение транспорта, включая велосипеды, но не изымать их. Временное изъятие предусмотрено только в отношении огнестрельного и холодного оружия.

«Велосипед могут временно изымать только в том случае, если органы правопорядка не могут удостоверить личность граждан», — добавили в общественном фонде «Юристы за права человека».

В Бишкеке с 25 марта введем режим ЧП, когда основное управление городом и принятие решений передано коменданту. Во время ЧП введен комендантский час, особый режим выезда и въезда, тщательное отслеживание соблюдения домашнего карантина жителями и запрет массовых мероприятий.

Однако, комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев неоднократно заявлял, что не все жители столицы соблюдают режим самоизоляции, а с наступлением теплой погоды многие горожане нарушают карантин.