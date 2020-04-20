Фото: Мэрия города Нарын.

Первый зараженный коронавирусом в Нарынской области был обнаружен 29 марта. Мужчина вернулся в страну из Пакистана 15 марта, где был на даавате. Прежде чем вернуться в Нарын, мужчина успел побывать в Оше и Бишкеке. Позднее в отношении него было начато досудебное производство по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил» за отказ лечиться от коронавирусной инфекции.

*Даават — миссионерская деятельность, направленная на проповедь ислама.

С того дня чуть больше недели количество зараженных в области не превышало пяти человек. Однако начиная с 8 апреля количество выявленных заболевших начало стремительно расти. Поэтому 15 апреля в городе Нарын и Ат-Башинском районе Нарынской области был введен режим чрезвычайного положения.

По состоянию на 20 апреля в Нарынской области зарегистрировано уже 68 случаев заражения COVID-19, причем большая часть заболевших находятся в Ат-Башинском районе.

Фото: Мэрия города Нарын.

Местные органы итак работали в усиленном режиме

Один из жителей Нарына Алмаз Омурзаков рассказывает, что с введением чрезвычайного положения в городе ничего особенно не изменилось, разве что комендантский час ввели с 9 часов вечера до 6 утра.

«Городская мэрия, милиция и другие органы уже работали в усиленном режиме, когда ввели режим чрезвычайной ситуации [по стране]. Сейчас власти запустили “горячую линию”. Все, кто нуждается в продуктах, могут позвонить туда и попросить. Вместе с этим составлены мобильные группы, которые проверяют, действительно ли человек нуждается в помощи», — говорит Алмаз.

*Позвонив по короткому номеру 1227 социально уязвимые слои населения могут получить необходимую помощь. После звонка на номер обратившегося поступает СМС-сообщение со ссылкой на онлайн-заявку. В онлайн-заявке нужно указать свои персональные данные, номер телефона, источники дохода, количество детей и степень инвалидности (если есть). Подробности можно узнать здесь.

Фото: Мэрия города Нарын.

«Жители не знают про маршрутные листы»

С введением ЧП в городе ограничили передвижение на автомобилях. Люди могут выходить лишь за продуктами, лекарствами или к врачу. Для других случаев нужно заполнять маршрутные листы. Однако, по словам Омурзакова, людям не объяснили, что такое «маршрутные листы» и они ходят по улицам без них.

«Люди ходят по улицам пешком. Когда жителей спрашивают: “Для чего вышел?” они отвечают: “нужно сходить в банк, рынок или по другим делам”. Если бы объяснили про эти [маршрутные] листы, людей на улице стало бы меньше», — предположил Омурзаков.

Город Нарын находится между двух горных хребтов и для местных жителей привычно выходить в горы пасти скот или по другим делам.

«Не скажу, что это прям хорошая сторона [карантина], но люди немного научились правильно отдыхать. Они выходят в горы, милиция же там не будет ходить», — рассказывает Алмаз.

«Передвижные рынки»

Центральный городской рынок с введением режима ЧП работает лишь до двух часов дня, а для того, чтобы жители поменьше ходили туда, мэрия организовала «передвижные рынки». Каждый день с двух до шести в каждом районе Нарына можно увидеть вот такие импровизированные продуктовые палатки.

Фото: Мэрия города Нарын.

Другой местный житель Жолдошбек рассказывает, что продавцы с «передвижных рынков» получают больше прибыли, нежели с центрального рынка города.

«Центральный рынок сначала работал до двух часов, людям стало трудно покупать продукты. Но мэрия ввела хорошую систему: до двух работают рынки, с двух до шести в каждом районе появляется “точка передвижных рынков”. […] Насколько я слышал от продавцов, на центральном рынке уже не так активно продаются продукты, люди уже привыкают к этим “точкам”», — рассказал Жолдошбек.

По словам Жолдошбека, появления коронавируса в Нарыне и введение режима ЧС по стране сначала вызвало волнение среди людей, но вскоре все привыкли.

«Паники-то нет, не сразу же ввели ЧП. До этого был режим ЧС, тогда мы уже начали привыкать. Людей на улицах стало меньше. В Нарыне есть всего одна центральная улица, люди могут и без машин пешком по ней ходить за продуктами…На улице в основном люди в масках, в руках продукты питания. Конечно, есть и те, кто воспринимает ситуацию не всерьез», — говорит Жолдошбек.

«Нуждающихся все больше»

Акен Садырбек уулу один из волонтеров организаци «Красного полумесяца» в Нарыне. По его словам, организация взяла на попечение 21 семью в городе.

«Среди них есть одинокие пенсионеры и инвалиды. Два раза в неделю мы будем привозить им бесплатную горячую еду до конца карантина. Кроме того, мы дезинфицируем дома и многоэтажки совместно с сотрудниками санэпидемстанции. Еще проводим разъяснительные работы среди народа вместе с врачами и представителями местной власти», — рассказал Садырбек уулу.

Фото: Мэрия города Нарын.

Нуждающихся в помощи жителей с каждым днем все больше, но Акен рассказывает, что и желающих помочь хватает.

«В “Красный полумесяц” с каждым днем обращаются все больше людей. […] Мы находим доноров и спонсоров, даем им списки [нуждающихся] людей. Они дают нам продукты или деньги, на которые мы покупаем продукты с рынка или магазинов. Потом развозим их нуждающимся людям, которые есть в списке. Донорам мы отправляем фото или видеоотчет», — объясняет Садырбек уулу.

Помимо «Красного полумесяца» помощь нарынчанам оказывают благотворительный фонд «Адеп башаты», Нарынский казыят и движение «Инициативная молодежь». Кроме того, ряд депутатов и бизнесменов в начале введения режима ЧП отправил в Нарын гуманитарную помощь.

В Кыргызстане по состоянию на 20 апреля зарегистрировано 568 случаев заражения коронавирусом COVID-19, семь человек погибли. Из больниц за все время выписан 201 пациент