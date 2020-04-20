Минздрав заявил, что в стране за сутки погибли 2 пациента, у которых был зарегистрирован коронавирус.

Одна женщина в возрасте 70 лет в Чуйской области и мужчина в возрасте 79 лет в городе Ош. Всего по республике умерли 7 человек, у которых зарегистрирован COVID-19.

«В Чуйской области больная обратилась очень поздно за медпомощью при наличии очень многих сопутствующих заболеваний. И предоставить соответствующую медпомощь не было возможности. Мужчина лечился в стационаре Оша, но, несмотря на проводимое лечение, скончался от осложнений», — заявил замминистра здравоохранения Нурблолот Усенбаев.

Всего в стране зарегистрировано 568 случаев заражения коронавирусом,140 заразившихся — медперсонал.

По республике считаются выздоровевшими 201 человек, их тест на коронавирус при выписке был отрицательным.