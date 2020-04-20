Минздрав сообщил, что за сутки в стране зафиксировали 14 новых зараженных COVID-19.

Бишкек — 4;

Чуйская область – 2;

Ош – 4;

Джалал-Абадская область — 3;

Нарынская область — 1.

Число зарегистрированных случаев заражения достигло 568.

Больше всего случаев заражения в Ошской области — 147, после идет Бишкек с 115 случаями. В Джалал-Абадской области 105 зараженных.

Меньше всего случаев заражения в Иссык-Кульской и Баткенской областях — восемь и шесть случаев соответственно.

В Таласской области случаев заражения не зафиксировано.

За сутки умерло 2 пациента, у которых зарегистрирован коронавирус. Одна женщина в возрасте 70 лет в Чуйской области и мужчина в возрасте 79 лет в городе Ош. Всего по республике умерли 7 человек от COVID-19.

За сутки из стационара выписали 68 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего за все время выписано с выздоровлением по стране 201 пациент.