Власти Кыргызстана 4 апреля запустили сайт, на котором размещается информация о поступлении и распределении гуманитарной и финансовой помощи нуждающимся.

На сайте имелись данные о получателях. Если деньги перечислялись физическим лицам, то можно было узнать их имя и фамилию, что позволяло отслеживать доставлена ли помощь адресатам.

Однако, через некоторое время на сайты были скрыты данные о получателях, которым Минздрав со своего счета отправлял средства.

В пресс-службе Госкомитета информационных технологий и связи заявили, что данные убрали с сайта по требованию закона «Об информации персонального характера».

«До 15 апреля было видно, кому распределяют средства. Однако после юридического заключения все данные о физлицах закрыли. Нельзя без разрешения публиковать сведения о финансах человека. Что касается [физлиц, которым деньги отправлял] Минздрав, то там идут доплаты и компенсации. Их получают сотрудники здравоохранения», — отметили в ведомстве.