Минздрав сообщил, что за сутки в стране зафиксировали 22 новых зараженных COVID-19.

Бишкек —8;

Ош – 6;

Ошская область — 3;

Нарынская область —5.

Число зарегистрированных случаев заражения достигло 590.

Больше всего случаев заражения в Ошской области — 150, после идет Бишкек с 123 случаями. В Джалал-Абадской области 105 зараженных.

Меньше всего случаев заражения в Иссык-Кульской и Баткенской областях — восемь и шесть случаев соответственно.

В Таласской области случаев заражения не зафиксировано.

За сутки из стационара выписали 15 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего за период пандемии в Кыргызстане умерло 7 человек с COVID-19. За все время с выздоровлением по стране выписано 216 пациентов.