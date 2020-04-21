Минздрав сообщил, что за сутки в стране зафиксировали 22 новых зараженных COVID-19.
- Бишкек —8;
- Ош – 6;
- Ошская область — 3;
- Нарынская область —5.
Число зарегистрированных случаев заражения достигло 590.
Больше всего случаев заражения в Ошской области — 150, после идет Бишкек с 123 случаями. В Джалал-Абадской области 105 зараженных.
Меньше всего случаев заражения в Иссык-Кульской и Баткенской областях — восемь и шесть случаев соответственно.
В Таласской области случаев заражения не зафиксировано.
За сутки из стационара выписали 15 пациентов с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Всего за период пандемии в Кыргызстане умерло 7 человек с COVID-19. За все время с выздоровлением по стране выписано 216 пациентов.