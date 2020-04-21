Минздрав сообщил, что за сутки у семи медиков был подтвержден коронавирус. В Ошской области зарегистрировано 2 случая, в городе Ош – 2, и в Бишкеке – 3 случая. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 147 случаев.
- Врачи — 42;
- Средний медперсонал — 61;
- Младший медперсонал — 24;
- Специалисты хозчасти — 20.
Среди зараженных более 20 сотрудников Санэпидемнадзора из Бишкека, специалисты этого учреждения сотрудничали с местными поликлиниками.
Из-за этого в Бишкеке на дезинфекцию закрылись две поликлиники — ЦСМ №17 и ЦСМ №13.
Общее число заразившихся врачей в поликлиниках составляет 31 человек.
Замминистра здравоохранения Усенбаев Нурболот сообщил, что ЦСМ №13 уже работает в штатном режиме, а также работают филиалы ЦСМ №17.
Заразившимся специалистам полагается компенсация, однако власти планируют сначала проводить расследование того, как медики заразились.