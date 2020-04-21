Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев опубликовал на своей странице в фейсбуке видеообращение, в котором объяснил, почему комендатура начала «отлавливать» велосипедистов.

Радиус в полтора километра от дома

Комендант считает, что граждане, передвигающиеся на велосипедах, нарушают режим самоизоляции.

Он заявил, что многие граждане, которые выезжают из дома на велосипедах не соблюдают радиус в полтора километра, который разрешен для передвижения.

Нет документов и маршрутного листа

Орозалиев сообщил, что если у выехавшего на велосипеде будут при себе документы, подтверждающие личность, и маршрутный лист, то в отношении него не будут принимать каких-либо мер.

«Если нет никаких документов, и нет подтверждающих документов о том, что вы по-крайней необходимости выехали на велосипеде, тогда будут приниматься меры согласно закону», — отметил комендант.

«Прикрываются волонтёрской деятельностью»

По словам Орозалиева, многие граждане незаконно передвигаются по городу на велосипедах, прикрываясь волонтерской деятельностью. При этом, по словам коменданта, они не имеют при себе никаких документов или справок, что они волонтеры.

«Если вы волонтер, то при вас должна быть справка о занятости. То что вы работаете, помогаете гуманитарным фондам и организациям. Во-вторых, у вас должен быть маршрутный лист. И в-третьих, должен быть документ, удостоверяющий личность», — сообщил Орозалиев.

«Но мемы про меня понравились»

«Я по достоинству оценил юмористические заметки в соцсетях. Коллаж был такой действительно смешной. Я на самом деле ценю такие вещи», — сказал Орозалиев про шутки в социальных сетях относительно задержания велосипедистов.

Гы😬 А если я езжу на работу? У меня есть все справки? pic.twitter.com/dK1Fkva5rW — Адыл Жапаркулов🤳 (@koki_org) April 20, 2020

За что сел ? За велик 😂🚳 Publicerat av Mars Malikovich Cherikchiev Måndag 20 april 2020

Комендант грозится отнять у горожан велосипеды за нарушение правил карантина и режима ЧП Publicerat av Меместан Måndag 20 april 2020

Как бы ноги не назвали "средством передвижения" и не изъяли Publicerat av Бакыт Толканов Måndag 20 april 2020

Задержание велосипедистов

Утром 20 апреля комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев «посоветовал» горожанам не ездить по Бишкеку на велосипедах, а в случае нарушения пригрозил временным изъятием велотранспорта.

Юристы посчитали возможность изъятия велосипедов незаконным.

Этим же днём велосипедисты Бишкека начали жаловаться в социальных сетях на задержание и штрафы со стороны милиции.

В Бишкеке с 25 марта введем режим ЧП, когда основное управление городом и принятие решений передано коменданту. Во время ЧП введен комендантский час, особый режим выезда и въезда, тщательное отслеживание соблюдения домашнего карантина жителями и запрет массовых мероприятий.

Однако, комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев неоднократно заявлял, что не все жители столицы соблюдают режим самоизоляции, а с наступлением теплой погоды многие горожане нарушают карантин.

В стране по состоянию на 21 апреля выявлено 590 случаев заражения коронавирусом, более 200 человек выздоровели.