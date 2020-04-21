Пресс-служба МВД сообщила, что в отношении кыргызстанца, который избил своего сына в Москве, возбуждено уголовное дело по статьям «Истязание» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Мужчину арестовали на два месяца.

Ранее в соцсетях появился видеоролик, как мужчина в квартире избивает своего сына руками, ногами и железным прутом из-за того, что тот не хочет отжиматься.

Позже было опубликовано видео, где отец мальчика заявил, что « семья живет дружно», «ребенок даже ничего не почувствовал».

«То ли у него не было настроения, то ли он баловался, но когда я говорил ему, он все стоял на своем, что “не хочет делать”. Я не бил его сильно, лишь слегка по мышцам и ягодицам шлепнул. У меня не были и мысли сильно его бить, в этом случае он получил бы травму», — сообщил отец.

Отец также сказал, что раскаялся и привел такие аргументы, как «ну кто не бьет своего ребенка, кто хочет, чтобы дети были плохими? Я же бил не чужого ребенка».

Кроме того, мужчина сказал, что после распространения видео находится в «плохом самочувствии».

Мужчина вместе с семьей переехал в Москву на заработки, у него трое детей, а супруга ждет четвертого. Она сделала видеообращение и попросила прощения за своего мужа — сказав, что, если его посадят, кормить семью будет некому.