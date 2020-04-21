Фото: Пресс-служба президента.

Президент Сооронбай Жээнбеков 20 апреля посетил бишкескую мэрию, чтобы узнать, как муниципалитет помогает нуждающимся в условиях ЧП из-за пандемии коронавируса.

Глава города Азиз Суракматов заявил, что власти составили список из 85 тысяч семей, которым выдаются продуктовые наборы.

Уже такие наборы получили более 40 тысяч семей Бишкека и близлежащих сел и жилмассивов.

Наборы собираются из продуктов, выделенных правительством, бизнесом и благотворительными фондами. В основном в набор входит растительное масло, мука, макароны, рис, горох, сахар и чай.