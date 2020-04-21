Председатель правления госкомпании Айтмамат Назаров заявил на совещании 20 апреля, что из-за коронавируса были введены ограничения и многие предприятия и компании приостановили свою деятельность, поэтому ожидается «сокращение сборов за потребляемую электроэнергию».

По его словам, это ставит под угрозу своевременное проведение ремонтных работ и подготовку к предстоящему отопительному сезону.

Назаров подчеркнул, что энергетические компании должны срочно принять антикризисные меры и рассчитывать исключительно на собственные силы.

«Мы должны максимально пересмотреть расходы и продолжить выполнение плановых работ для обеспечения стабильного функционирования всей энергосистемы. Рекомендуем все процедуры государственных закупок, не связанных с производственной деятельностью, перенести на более поздние сроки. Выплату заработной платы, налогов и социальных отчислений производить без задержек», — сказал Назаров.

Он порекомендовал перевести максимальное количество работников на удаленную работу.

Минздрав сообщил, что за сутки в стране зафиксировали 22 новых зараженных COVID-19. Всего в Кыргызстане 590 случаев заражения.

В стационаре на лечении находятся 367 человек, из них 5 в реанимации.

Всего за период пандемии в Кыргызстане умерло 7 человек с COVID-19. За все время с выздоровлением по стране выписано 216 пациентов.

Из-за распространения коронавируса на отдельных территориях были введены режимы ЧС и ЧП, а также ограничения для работы предприятий, компаний и бизнесов, кроме тех, которые отнесли к жизнеобеспечивающим.