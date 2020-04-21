Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов на заседании оперативного штаба сообщил, что государство выделит 122 миллиона сомов для поддержки социально-уязвимых слоёв населения. Правительство уже подписало соответствующее решение.

По словам Боронова, на каждую семью будет подготовлен продуктовый набор на 800 сомов.

«Работа по оказанию поддержки социально уязвимым слоям населения должна вестись оперативно, ни одна нуждающаяся семья не должна остаться без внимания. В настоящее время организуются вопросы доставки», — сказал вице-премьер.

Ранее власти Бишкека сообщили, что помогают 85 тысячам уязвимых семей. В середине апреля власти сообщали, что в помощи нуждается более 200 тысяч семей по всей стране. Однако эта цифра постоянно увеличивается, так как многие люди потеряли работу из-за режима ЧП, который введен в четырех городах Кыргызстана — Бишкеке, Оше, Джалал-Абаде и Нарыне.

О помощи мигрантам за границей

Боронов также сообщил, что правительство выделило 15 миллионов сомов для оказания помощи кыргызстанцам в России и ОАЭ. Многие из них испытывают трудности с проживанием и питанием и не могут вернуться на родину из-за остановки авиасообщения.

«В целях создания для них временных условий для проживания и предоставления им продуктов питания, выделены 5 миллионов сомов посольству Кыргызстана в Объединенных Арабских Эмиратах, а также 10 миллионов сомов нашему посольству в Российской Федерации», — сообщил Боронов.

По состоянию на 21 апреля в Кыргызстане зафиксировано 590 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Причем 147 из них — медики.

В стационаре на лечении находятся 367 человек, из них 5 в реанимации.

Всего за период пандемии в Кыргызстане умерло 7 человек с COVID-19. За все время с выздоровлением по стране выписано 216 пациентов.