В МВД сообщили изданию 24.kg, что 12 сотрудников службы внутренних расследований МВД отправили в обсервацию. По данным МВД, они должны пройти курс, так как «работали на передовой».

При этом в МВД подчеркнули, что у всех взяты анализы, и тест показал отрицательные результаты на коронавирус.

На 21 апреля число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 590.

Больше всего случаев заражения в Ошской области — 150, после идет Бишкек с 123 случаями. В Джалал-Абадской области 105 зараженных.

Меньше всего случаев заражения в Иссык-Кульской и Баткенской областях — восемь и шесть случаев соответственно.