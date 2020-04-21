Президент Сооронбай Жээнбеков 20 апреля рассказал о прогнозах выхода из карантина и плане по открытию предприятий. Он заявил, что уже готов список «некоторых предприятий», которые предполагается запустить.

По его словам, решение примут после того, как в Кыргызстане пройдет пик заражения коронавирусной инфекцией. Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев предполагает, что пик наступит 20-24 апреля.

«Труднее всего тем, кто зарабатывал на жизнь однодневным трудом. Вот им мы должны помогать. Труднее всего тем, кто работает в сфере услуг. У нас есть намерения дать им возможность возобновить работу. Но это время еще не пришло. 24-25 апреля, даст Бог, посмотрим и потом примем решение», — сказал президент.

С 25 марта в некоторых городах и районах Кыргызстана введен режим чрезвычайного положения из-за распространения коронавируса. Это повлекло за собой закрытие границ, карантин и приостановление работы бизнеса. Многие кыргызстанцы испытывают финансовые трудности, а малый бизнес стоит на грани банкротства. Оценить последствия пандемии на экономику Бишкека и страны в целом пока нет возможности. Неизвестно, сколько она еще продлится. Очевидно только то, что мировая экономика уже вошла в рецессию.

Пока режим ЧП продлен до 30 апреля, но высока вероятность того, что по истечении срока, его вновь продлят. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев, в свою очередь, заявлял, что карантин не прекратят, пока не выявят последнего контактирующего.

На 21 апреля число зарегистрированных случаев заражения в стране достигло 590.