Минздрав сообщил, что за сутки из больниц выписали 15 человек с ранее подтвержденным коронавирусом — сейчас их анализы показывают отрицательный результат на COVID-19. Большая часть выписанных в Оше — 6 человек. В Бишкеке и Ошской области выписались по 4 человека. В Нарынской области выписался 1 пациент.

Всего в Кыргызстане выздоровело 216 пациентов. Из них 13 медработников.

Выздоровевшие от коронавируса не обладают иммунитетом, в разных странах мира сообщали о повторных заражениях, поэтому им нужно продолжить самоизоляцию дома и беречь здоровье. Тем более, что в некоторых городах и районах четырех регионов объявили режим ЧП — он подразумевает карантин и комендантский час.

На 21 апреля в Кыргызстане зафиксировано 590 случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев заражения в Ошской области — 150, после идет Бишкек с 123 случаями. В Джалал-Абадской области 105 зараженных.