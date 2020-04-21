Пятеро сотрудников Ала-Букинской районной больницы в Джалал-Абадской области сделали видеообращение, в котором обвинили руководство больницы в заражении медработников коронавирусом.

О заражении медработников стало известно 4 апреля. В связи с этим Минздрав начал проверку. Главврач Ала-Букинской больницы Бактыгуль Алибаева была снята с должности, а вместо нее на должность назначили ее заместителя Айнуру Мырзалиеву.

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По словам одной из медработниц Бувайда Темиралиевой, 23 марта в инфекционное отделение Ала-Букинской больницы поступили пациенты, прибывшие из малого хаджа. Для их лечения были организованы две группы медиков по пять сотрудников — врач, медсестра и три санитара.

«Мы работали 24 часа. (2 дня по 12 часов — примечание редакции) Одежда и маски не соответствовали требованиям. Постиранная форма не высыхала к утру, но нам все равно приходилось ее надевать. В одной палате лежали больные, в другой мы кушали. Мы пользовались одним туалетом, условий не было. Мы сказали руководству, что форма не высыхает и просили другую, на что они ответили: “Заткнитесь и работайте!”», — рассказывает Темиралиева.

Слова Темиралиевой подтверждает ее коллега Дильшат Маткабулова. Она также обращалась к руководству насчет формы, на что получила ответ: «Мы еще встретимся, когда все закончится, тогда и поговорим».

Темиралиева считает, что они заразились коронавирусом из-за халатности руководства. Первые анализы медиков были отрицательные, но повторный анализ выявил у них коронавирус.

«Чем затыкать нас, лучше бы форму дали, которую нам народ в помощь дал», — с горечью добавила Темиралиева.

Медсестра Калыскан Аскаралиева напрямую контактировала с зараженной женщиной из умры. По ее словам, тогда отделение не было готово принимать пациентов с COVID-19. Пока для зараженных готовили палату, их группа из пяти медработников была вынуждена больше часа находиться с пациентами в одной комнате.

«Состояние пациента было хорошее, температуры не было. Врач осмотрел, я поставила градусник. Врач тогда сказал: “Этот пациент пока не нуждается в нашей помощи, мы ее осмотрели, можно выходить”. Наша группа вышла, но нам сказали зайти обратно и оставаться там», — говорит Аскаралиева.

Алтынай Курбанова была во второй группе медиков. Она рассказывает, что контактировала с зараженными около трех часов в форме, не соответствующей требованиям безопасности.

«Где-то в 6-7 часов нас позвали ужинать. Я спросила: “Мы в этой форме будем кушать”? Руководители ответили: “Да, в этой”», — сказала Курбанова.

Идет расследование

Вице-премьер-министр Кубатбек Боронов заявлял, что факт заражения сотрудников Ала-Букинской больницы будет расследоваться. Пресс-секретарь Минздрава Жылдыз Айгерчинова сообщила «Клоопу», что специальная комиссия ведомства еще не завершила свою работу.

«Как только спецкомиссия Министерства здравоохранения подведет итоги, можно будет о чем-либо говорить», — сообщила Айгерчинова.

Ранее Боронов сообщал, что заразившимся медикам будет выплачиваться компенсация в размере 200 тысяч сомов, а в случае смерти семья медика получит один миллион. Правда власти намерены проверять, не виноваты ли сами медики в своем заражении, вдруг они не соблюдали инструкции.

Депутат Рыскелди Момбеков раскритиковал эту инициативу правительства и предложил выплачивать каждому зараженному медику по 1 миллиону сомов.

По состоянию на 21 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 590 случаев заражения коронавирусом — 147 из них медработники. Всего вылечилось 216 пациентов, 13 них медики.