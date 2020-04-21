Комендант города Ош и Ноокатского, Кара-Суйского районов Ошской области Малик Нурдинов на брифинге 21-апреля сообщил, что в отношении жителя города Ош начато досудебное производство по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических норм».

Зараженный прибыл из России в апреле. «Когда он прибыл в страну, то не прошел специальное медицинское обследование и контактировал у себя дома с членами семьи», — сказал комендант.

Нурдинов добавил, что с 25 марта было начато 3 досудебных производства в отношении граждан, заразивших своих близких коронавирусом. Среди них есть мужчина, заразивший 9 человек.

Пресс-служба комендатуры сообщила, что у старшего брата и отца подозреваемого также был выявлен коронавирус. На данный момент они в больнице. Шесть остальных членов семьи в обсервации, в скором времени выйдут результаты их анализов.

«Этот гражданин вместе с братом прибыли на грузовой машине через Казахстан и Узбекистан. На данный момент мы уточняем были ли они помещены в обсервацию по прибытии в страну», — сообщил сотрудник пресс-службы комендатуры Замир Сыдыков.

Согласно изменениям, введенным в кодекс 3 апреля, «за умышленное или неосторожное нарушение санитарно-эпидемиологических правил, сопряженное с созданием угрозы массового заболевания и отравления людей, совершенное в период введения ЧС и ЧП» совершеннолетнему гражданину грозит лишение свободы от 2,5 до 5 лет.

По состоянию на 21 апреля в стране зафиксировано 590 случаев заражения. Больше всего зараженных в Ошской области — 150, а в городе Оше 93.