Сюжет начался с истории врача Бектура Апышева. Он опубликовал твит о некачественной марлевой маске, «через, которую может пройти мошка, не говоря уже о COVID-19». Вскоре твит был удален, а в сети появилось видео с его извинениями за якобы ложную информацию о средствах защиты для медиков.

Еще один врач вынужден ездить на работу на велосипеде, а другим медикам приходится тесниться в предоставленном автобусе, нарушая санитарные нормы.

Несмотря на такие условия работы, Госкомитет нацбезопасности заставляет врачей и граждан извиняться за информацию о коронавирусе и карантине в стране.

«Сайт ГКНБ посвящен людям, распространяющим ложные сведения, но один факт неизбежен — 25% выявленных случаев заражения принадлежат медработникам», — говорится в сюжете.

Именно из-за истории Бектура Апышева власти обратили внимание на давление на медиков и нехватку средств защиты для них.

Депутат Дастан Бекешев заявил, что деятельность Госкомитета нацбезопасности стала причиной для усиления защиты в отношении медиков. Поэтому парламент страны предложил поправки в законы, которые укрепляют статус медспециалистов и ограничивают давление на них. Также, по его словам, необходимо выяснить, как медперсонал заразился в больницах и если это из-за нехватки защиты, то именно это преступление.

В это время правительство обещает защищать медперсонал, называя их героями.

«Клооп», как и юристы, неоднократно писал, что ГКНБ не имеет права отлавливать людей за распространения ложной информации и заставлять их извиняться.

Согласно закону, за распространение ложной информации действительно предусмотрен штраф, правда, при условии, что информация «нарушает общественный порядок и спокойствие граждан» на территории, где объявлен режим ЧП. Что более важно, подобные нарушения, согласно закону, должны рассматриваться МВД, а не сотрудниками ГКНБ.