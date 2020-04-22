Минздрав сообщил, что за сутки в стране зафиксировали 22 новых зараженных COVID-19. Число зарегистрированных случаев заражения достигло 612.

Бишкек — 10

Чуйская область — 2

Ош — 4

Ошская область — 1

Жалал-Абадская область — 4

Нарынская область — 1

Больше всего случаев заражения в Ошской области — 151, после идет Бишкек с 133 случаями. В Джалал-Абадской области 109 зараженных.

Минздрав 22 апреля сообщил, что за сутки из стационаров выписали 38 человек с ранее подтвержденным коронавирусом — сейчас их анализы показывают отрицательный результат на COVID-19.

В стационаре на лечении находятся 351 человек, из них 5 в реанимации.

Всего за период пандемии в Кыргызстане умерло 7 человек с COVID-19. За все время с выздоровлением по стране выписано 254 человека.