Житель города Майлуу-Суу Джалал-Абадской области был на домашнем карантине. Его первичные анализы на коронавирус были отрицательными и он, не дожидаясь результатов второго анализа, поехал в город Кочкор-Ата к своей сестре. Его сестра накануне повздорила с мужем и он хотел ее проведать.

Мэр Кочкор-Аты сообщил, что второй анализ показал у мужчины положительный результат. До этого зараженный контактировал с сестрой и сотрудниками милиции. Также он успел побывать в местной больнице. После этого он был помещен в больницу в Майлуу-Суу.

Руководитель аппарата мэрии города Кочкор-Ата Чыныгуль Турдуматова сообщила «Клоопу», что контактировавшие с мужчиной сестра и три милиционера помещены в обсервацию.

«Этот гражданин присматривал за своей сестрой, которая живет в Кочкор-Ате. На данный момент жители окрестности [улицы, на которой она проживает] полностью изолированы, проводятся дезинфекционные работы», — сказала Турдуматова.

Также она добавила, что санитарно-карантинные посты, установленные при въезде в город, перешли на усиленный режим работы. Теперь въезд в город на машине ограничен, а для контроля людей, прибывающих в Кочкор-Ату пешком, создана народная дружина.

По словам сотрудника пресс-службы комендатуры города Джалал-Абад и Сузакского района Нурдина Жээнтаева, гражданин будет привлечен к ответственности. Но сначала нужно медицинское подтверждение, что он нарушил санитарно-эпидемиологические нормы.

«По данному делу ведется проверка, после этого будет дана дополнительная информация», — сказал Жээнтаев.

В стране уже 612 случаев заражения коронавирусом, из них 109 в Джалал-Абадской области. По состоянию на 22 апреля от болезни излечились 254 человека. 351 пациент находится в больнице — 12 из них в тяжелом состоянии, пять в реанимации.