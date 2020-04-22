Минздрав 22 апреля сообщил, что за сутки у десяти медиков был подтвержден коронавирус. Общее количество медицинских работников с диагнозом COVID-19 составляет 157 случаев.

Джалал-Абадская область – 2

Ошская область – 1

Ош – 3

Нарын – 1

Бишкек – 3

Заразившимся специалистам полагается компенсация, однако власти планируют сначала проводить расследование того, как медики заразились.

Власти обещали выплачивать всем медикам компенсации, если они заразятся коронавирусом. Однако сначала они планируют расследовать обстоятельства всех случаев заражения, так как есть предположения о том, что медики не соблюдали инструкции.

При этом, медработники неоднократно жаловались на нехватку средств индивидуальной защиты или же заявляли, что им выдают некачественные маски и костюмы.

После случая с врачом, которого заставили извиниться за то, что он рассказал о некачественных средствах индивидуальной защиты, выданных ему на работе, депутаты парламента поручили Генеральной прокуратуре заняться этим вопросом. Ведомство обязали проверить, оказывают ли Госкомитет нацбезопасности и другие правоохранители давление на медиков.