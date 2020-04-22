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Несмотря на карантин и жесткие правила, объявленные властями, проститься с акыном-импровизатором Элмирбеком Иманалиевым пришли десятки человек, в том числе и сами представители власти. Срени них — депутаты Садык Шер-Нияз, Жанар Акаев, Рыскелди Момбеков, действующий и бывший министры культуры — Азамат Жаманкулов и Султан Раев. После прощания акына похоронили на кладбище «Ала-Арча».

У манасчы Элмирбека Иманалиева был сахарный диабет — 42-летний поэт умер 20 апреля. Иманалиев множество раз побеждал в конкурсах акынов, а четыре года назад получил звание народного артиста Кыргызстана. Поклонники его таланта называют большой утратой для кыргызской культуры смерть манасчы.

Прощание поэта прошло во дворе дома, в котором он жил. Накануне семья акына просила людей не собираться на похороны — для соблюдения правил карантина их попросили провести прощание с манасчы при минимальном количестве людей. По конституционному закону, проведение массовых мероприятий во время режима ЧП запрещается. Режим ЧП в Бишкеке действует с 24 марта, а за нарушение режима по новым поправкам могут оштрафовать на сумму от 30 тысяч сомов.