Минздрав разработал карту распространения коронавируса в Кыргызстане. Теперь по ней можно отследить, в каких больницах страны лечатся зараженные.

В режиме реального времени можно посмотреть статистику зараженных, вылечившихся, тяжелобольных и количество людей в обсервациях на примере областей и районов.

Посмотреть на карту можно по ссылке.

По данным карты, в стране всего 23 больницы с зараженными коронавирусом. Большинство из больных находятся в Республиканской инфекционной больнице в Бишкеке — по карте их там 154 человека, в том числе восемь новых.

Четыре больницы из списка горят зеленым цветом — это больницы Ноокена, Сулюкты, Кадамжая и Лейлека. По словам разработчика карты, эти больницы зеленые не потому, что там все выздоровели — в них доставили пациентов с подозрением на коронавирус, но анализы на COVID-19 были отрицательными.

На 22 апреля в стране зафиксировано 612 случаев заражения коронавирусом. Число зараженных медиков составляет 157 случаев.

Всего за период пандемии в Кыргызстане умерло 7 человек с COVID-19. Из больниц с отрицательным результатом выписано 254 человека.