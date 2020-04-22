Ранним утром 22 апреля в Республиканской инфекционной больнице умерла пациентка с коронавирусом — об этом сообщил главврач Гулжигит Аалиев.

По словам главврача, женщине было 53 года и она поступила в Республиканскую инфекционную больницу 5 апреля из Кеминской территориальной больницы.

«До этого получала лечение в Кеминской территориальной больнице с 1 по 5 апреля», — сообщил Аалиев.

Он отметил, что у женщины кроме COVID-19 были и другие болезни — сахарный диабет, гипертоническая болезнь, болезнь сердца.

«Данные по статистике будут на 23 апреля, как за прошедшие сутки», — сообщил Республиканский штаб.

По состоянию на 22 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 612 зараженных коронавирусной инфекцией. При этом 147 из них медработники.

Всего за время пандемии в Кыргызстане умерли уже 8 человек с COVID-19, выписано из больниц с отрицательным результатом 254 человека.