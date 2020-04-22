Медиков, которые борются с распространением коронавируса, начнут размещать в гостиницах. Об этом сообщил аппарат правительства.

При этом медики уже месяц лечат зараженных. Работают врачи как в казарменном положении — это когда они 15 дней лечат, 15 проводят в карантине — так и в обычном графике, когда они контактируют с зараженными или возможными зараженными в больницах или карантинах и после возвращаются домой.

Аппарат правительства пишет, что «данное решение принято в целях обеспечения безопасности и охраны здоровья медработников, работающих в обсервационных пунктах и в составе мобильных бригад». За месяц борьбы с коронавирусом в Кыргызстане уже 157 зараженных медработников — это не только врачи и средний или младший медперсонал, в их числе и сотрудники Минздрава и Госсанэпидемнадзора.

Касается ли расселение в гостиницы и санэпидемиологов, которые ездят в очаги заражения для дезинфекции и поиска контактных лиц, пока неизвестно. Между тем, в учреждении больше 20 зараженных специалистов.

В Республиканском штабе нам не смогли дать комментариев, у Минздрава на момент написания статьи тоже не оказалось информации.

В каких гостиницах будут расселять медработников, которые лечат зараженных, пока неизвестно. Но обсервации, в которые определяют вернувшихся из других стран или контактных лиц зараженных, находятся в отелях «Ак-Кеме» и «Гарден».

Ранее медики неоднократно жаловались на то, что часто испытывают трудности добираясь на работу. Многие медики приезжают на работу из окраин и других городов. Некоторым из них приходится идти пешком из-за того, что личные авто не пропускают на блокпостах. Кто-то из них добирался на работу на велосипедах — но комендатура начала проверять велосипедистов и временно изымать средства передвижения.

На 22 апреля в стране зафиксировано 612 случаев заражения коронавирусом.

Всего за период пандемии в Кыргызстане умерло 7 человек с COVID-19. Из больниц с отрицательным результатом выписано 254 человека.