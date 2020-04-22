Фото: Пресс-служба президента.

Что случилось?

Сооснователь «Клоопа» Бектур Искендер 21 апреля опубликовал твит с фотографией президента Сооронбая Жээнбекова, который ходит на все встречи без медицинской маски, хотя из-за пандемии коронавируса врачи рекомендовали всем ходить в масках.

«Уважаемая комендатура Бишкека. Прошу вас принять меры по отношению к гражданину Жээнбекову С.Ш., 1958 г.р., который регулярно появляется на работе и в общественных местах без маски. Какой штраф он должен выплатить?» — написал он в своем твиттере.

В комментариях к твиту была опубликована картинка от якобы аккаунта республиканского штаба о том, что штраф за не ношение маски в общественных местах для физических лиц — 1000 сомов, а для юридических — 5000 сомов.

Однако начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Улан Джумаков в твиттере написал, что «нет никаких штрафов за пребывание в общественных местах без масок».

Нет никаких штрафов за пребывание в общественных местах без масок. К данному аккаунту, комендатура города Бишкек не имеет никого отношения. https://t.co/zKXAH9WzK7 — Улан Джумаков 🇰🇬 (@UlanDzhumakov) April 21, 2020

В результате все окончательно запутались и не понимают, имеют ли право милиционеры штрафовать за хождение по улице без маски.

Откуда появилась информация о штрафах за не ношение масок?

Комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев 31 марта ввел новые ограничения и штрафы, среди которых было и наказание за появление на улице без маски.

Подробный текст об этом был опубликован на официальном сайте кыргызского правительства в этот же день.

Скриншот с официального сайта правительства.

Телеграм-канал Республиканского штаба по борьбе с COVID-19 также распространил эту информацию и до сих пор публикует картинку о штрафе за не ношение масок.

Значит все-таки президента должны оштрафовать за отсутствие маски?

Нет. Глава министерства юстиции Марат Джаманкулов 1 апреля в парламенте на вопрос депутатов о штрафах за не ношение маски ответил, что в Уголовном кодекса КР есть статья о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, но ответственность за отсутствие маски в ней не предусмотрена.

Такой штраф могут ввести только, если парламент одобрит такое наказание, а потом правительство примет отдельное постановление, которое и будет служить основой для введения штрафов.

В этот же день депутаты проголосовали за ужесточения законов в режиме ЧС и ЧП, но о наказании за отсутствие маски там речи не шло.

Уже 7 апреля комендант Бишкека, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что в законе нет нормы, которая бы прописывала штраф за не ношение маски в общественных местах.

«Но есть требования, касающиеся норм о чрезвычайном положении, несоблюдение комендантского часа, несоблюдение приказов комендатуры. Уважаемые горожане, постоянно к вам обращаемся. Призываем соблюдать нормы гигиены. Поэтому необходимо надевать маски, чтобы не подвергать себя и окружающих опасности», — сказал Орозалиев.