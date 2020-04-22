20 апреля из больниц было выписано 15 человек с коронавирусной инфекцией — четверо из них в Ошской области. Среди них был пациент, который долго находился в тяжелом состоянии. Заведующий инфекционного отделения Ноокатской территориальной больницы Дилшод Мамажанов рассказывает, что за жизнь этого пациента им пришлось бороться 32 дня.

Четыре этапа лечения

«Пациент поступил к нам уже в тяжелом состоянии, было затрудненное дыхание, температура, кашель, а также наблюдалась резкая дыхательная недостаточность», — рассказывает Мамажанов.

Лечение пациента проходило в четыре этапа. Первый этап заключался в оксигенотерапии — необходимо было обеспечить пациента кислородом. Для этого больной был подключен к кислородному концентратору, однако одного такого оборудования оказалось недостаточно. В итоге было принято решение подключить его к шести таким аппаратам.

После того, как легкие пациента «продышались», его подключили к бочкам с жидким кислородом. По словам Мамажанова, бочки дают большой поток жидкого кислорода – около 30 литров в минуту.

Третий этап лечения состоял из «антибиотикотерапии широко спектра действия». Под контролем инфекционистов был каждый процесс организма на этапе лечения антибиотиками, поскольку их прием обусловлен появлением грибковой инфекции.

«На фоне тяжести этой болезни у пациента начали отказывать жизненно-важные органы: печень, почки, повысилось давление», — рассказывает заведующий инфекционным отделением.

Следующий этап заключался в противовирусной терапии. Противовирусные препараты применялись одновременно с антибиотиками. Из-за ухудшения состояния больного врачи приняли решение подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких.

«Но благодаря профессионализму наших специалистов до этого не дошло. Мы его вытащили! Хотя могли потерять в любую минуту. После этого состояние пациента резко пошло на улучшение. Мы продолжали кислородную поддержку, потихоньку снижая объемы с каждым днем», — говорит Мамажанов.

Выписанному пациенту был приобретен кислородный оксигенатор, с помощью которого он уже на дому сможет самостоятельно выполнять все необходимые манипуляции. Сейчас он на обязательном 14-дневном домашнем карантине.

Распространение коронавируса

Первые зараженные коронавирусом в Кыргызстане были зафиксированы больше месяца назад — 18 марта. Это были три паломника в Сузакском районе Джалал-Абадской области, вернувшиеся в страну 12 марта.

Следом, 20 марта, обнаружили трех зараженных и в Ноокатском районе — женщины тоже вернулись с малого хаджа. С того периода Джалал-Абадская область долго лидировала в списке зараженных, сейчас регион на третьем месте после Ошской области и Бишкека.

В Ноокатской районной больнице побывало множество тяжелых пациентов, некоторые из них не справлялись с болезнью и умирали. По информации Минздрава, в больнице погибли три пациента, выздоровели 88. Сейчас в тяжелом состоянии в реанимации один пациент. Продолжают получать лечение 112 пациентов с коронавирусом.

На 22 апреля из 612 зараженных в стране из больниц уже выписано 254 пациента. Семеро скончались. В больницах остаются 351 человек, двенадцать из них в тяжелом состоянии.