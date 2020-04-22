1 min read

В аэропорту «Манас» приземлился чартерный рейс из Новосибирска, который доставил на родину 176 кыргызстанцев. Их встретили люди в защитной одежде — на автобусах прибывших доставят в обсервацию. 

Удалось вернуть не всех кыргызстанцев — вернуться хотели около 300 человек, но в самолете мест не хватило.

«Ожидающих данный рейс было более 300 граждан. В первую очередь осуществляется вывоз детей, беременных женщин, больных и пожилых людей», — сообщили в штабе «Кактусу».

Кыргызстанцы ждали своего возвращения почти месяц. Первое время кыргызстанцы жили прямо в аэропорту, а еду им привозили волонтеры. Но 2 апреля их выгнали из аэропорта и кыргызская дипмиссия разместила их в гостинице.

Ранее в страну вернули кыргызстанцев из Екатеринбурга, Турции, Вьетнама, Индонезии, Индии, Египта и Китая.

«Считали дни». В Новосибирске 130 человек почти месяц ждут разрешения властей Кыргызстана на вылет в Бишкек

Кыргызстанцев, застрявших в аэропорту Новосибирска, расселили в гостиницах

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА