В аэропорту «Манас» приземлился чартерный рейс из Новосибирска, который доставил на родину 176 кыргызстанцев. Их встретили люди в защитной одежде — на автобусах прибывших доставят в обсервацию.

Удалось вернуть не всех кыргызстанцев — вернуться хотели около 300 человек, но в самолете мест не хватило.

«Ожидающих данный рейс было более 300 граждан. В первую очередь осуществляется вывоз детей, беременных женщин, больных и пожилых людей», — сообщили в штабе «Кактусу».

Кыргызстанцы ждали своего возвращения почти месяц. Первое время кыргызстанцы жили прямо в аэропорту, а еду им привозили волонтеры. Но 2 апреля их выгнали из аэропорта и кыргызская дипмиссия разместила их в гостинице.

Ранее в страну вернули кыргызстанцев из Екатеринбурга, Турции, Вьетнама, Индонезии, Индии, Египта и Китая.