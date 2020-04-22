Комендатура Бишкека 21 апреля установила более 70 блоков по всему городу, чтобы ограничить автомобильный поток. Тогда комендатура объяснила это заботой о «безопасности граждан». Фактически бетонные блоки ограничивали въезд и выезд в центр Бишкека, который в народе прозвали «золотым квадратом».

Комендант Алмазбек Орозалиев на утреннем брифинге 22 апреля заверял, что ограждения не будут мешать проезду транспорта экстренных служб.

Но уже к вечеру комендатура убрала эти бетонные блоки, потому что они мешают работе городских служб.

«Мы провели анализ. Учитывая, что за сутки происходит более 500 вызовов скорой помощи, которые поступают от горожан, были приняты соответствующие меры. Чтобы установленные блоки не ограничивали проезд скорой и других спасательных служб, было принято решение отложить въезд и выезд на второстепенных дорогах на другой срок. Ведь в это время каждая минута дорога для спасения человека», — заявили в пресс-службе.

Ограничение движения для автомобилей ввели в Бишкеке практически сразу после введения режима чрезвычайного положения. Сейчас комендатура ограничивает движение не только автомобилистов, но и велосипедистов.

Все эти ограничения, по мнению комендатуры, должны снизить контакты между людьми и снизить распространение коронавируса в стране.

На 22 апреля в стране зарегистрировано 612 случаев заражения, 8 человек погибли. Более 250 человек выписаны из больницы после выздоровления.