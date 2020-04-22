Помощь при диабете

Несмотря на отсутствие велоинфраструктуры, велосипед стал единственной возможностью для того, чтобы доставлять инсулин пациентам Эндокринологического центра. Для доставки лекарства горожане из велосообщества создали волонтерскую группу.

По словам Чолпон Асанакуновой, которая участвовала в создании волонтерской группы, люди с сахарным диабетом во время эпидемии находятся в группе риска и поэтому не могут забирать инсулин из центра самостоятельно. Планировалось делать доставки по почте, но почта бы не справилась с такими объемами. Поэтому велосипедисты решили взять пациентов под патронаж.

На клич Чолпон откликнулись самые разные люди. Сейчас в волонтерской группе 60 человек, 20 из них закреплены за развозом инсулина, остальные помогают с доставкой продуктов пожилым людям.

Волонтерская группа велосипедистов / Фото с фэйсбук-страницы Чолпон Асанакуновой

У Эндокринологического центра по Бишкеку шесть тысяч пациентов. В зависимости от количества заявок волонтеры на велосипедах объезжают в день от 10 до 80 адресов. Посылки доставляют и в близлежащие со столицей села.

«Мы разделили город на районы, и каждый едет из [эндокринологического] центра в свой район и по пути захватывает другие адреса, чтобы люди успевали до комендантского часа все развести», – рассказывает Чолпон.

Велодоставка

В тайском кафе Baan-Baan доставка на велосипедах работает уже давно. Владелец кафе Сумсарбек Оббо Мамыралы говорит, что он выбрал велосипеды, так как такси сильно повысили стоимость поездок.

«Помимо того, что они берут деньги за доставку, они еще хотят 15 процентов с каждого чека. [..] И еще у них входная оплата существует», – рассказывает Сумсарбек.

Благодаря велосипедам еду клиентам можно доставить в радиусе до восьми километров от кафе.

По словам Атая, одного из велокурьеров, велосипедистов останавливают не часто. За 24 дня работы его останавливали всего пару раз, проверяли документы и без лишних вопросов разрешали проезд.

«Блокпосты больше рассчитаны на машины и у них нет времени на велосипедистов», – замечает Атай.

Атай во время доставки / Фото: Нурсултан Абасбеков

Машин во время карантина на городских дорогах стало меньше, но часто именно по этой причине водители нарушают ПДД и превышают скорость.

«Люди стали больше лихачить. Многие проезжают на красный свет [светофора], не соблюдают правила дорожного движения, не пропускают пешеходов. Моментами бывает страшновато», – поделился Атай.

Что говорит комендатура?

Еще в начале апреля комендатура сообщила, что передвигаться по Бишкеку на велосипеде разрешено. Выезжать можно в магазин, аптеку или медучреждение в радиусе полтора километра от дома. При себе горожане должны иметь паспорт и маршрутный лист.

В начале этой недели комендант столицы Алмаз Орозалиев заявил, что многие граждане на велосипедах не соблюдают радиус в полтора километра. Если у велосипедиста при проверке не будет подтверждающих документов о том, что выезд совершен по необходимости, то транспортное средство будут изымать.

В соцсетях уже появились фото и видео задержанных владельцев велосипедов. Но адвокат Фатима Якупбаева считает, что комендансикий запрет не имеет юридической силы, так как не был подписан приказ об ограничении передвижения на велосипеде. Изъятие велосипедов неправомерно. В законе «О чрезвычайном положении» временное изъятие предусмотрено только в отношении огнестрельного и холодного оружия.

Однако в аппарате омбудсмена пришли к заключению, что требования коменданта Бишкека «законны и комендатура имеет право временно изымать велосипеды».

Они ссылаются на Кодекс о нарушениях, который прописывает «изъятие имущества», если эта мера направлена на предотвращение совершения нарушения.

При этом, если сотрудники комендатуры «временно изъяли велосипед», то они обязаны составить его детальную опись на бумаге и на видео, начиная от модели, заканчивая количеством спиц на колесах. Копия описи должна быть предоставлена владельцу велосипеда.

А как в других городах?

Алматы

В Алматы режим чрезвычайного положения действует также как у нас до 30 апреля, но комендантский час не введен.

Общественный транспорт работает только до семи часов вечера, и пользуются им только сотрудники предприятий из разрешенного списка. Личным автомобилями разрешено пользоваться лишь при наличии пропуска.

Пешеходы могут гулять во дворах своих домов и передвигаться по назначению в зонах пешеходной доступности в своих районах, маршрутный лист для этого не нужен. Нельзя гулять в парках и по набережным. Велопрокат продолжает работать, но не в круглосуточном режиме, а до вечера.

Автоматизированный велопрокат Almaty Bike / Фото: velosiped.kz

По словам Романа Барабанова, специалиста по устойчивому транспорту из Алматы, велосипедистов на улицах по сравнению с прошлым годом стало больше. Казахстанцы используют велосипед не только как транспорт, но и как спортивный снаряд, чтобы поддерживать себя в форме.

«Машин стало меньше и ездить по основным дорогам стало гораздо безопаснее, поэтому люди катаются у себя на районе. А там, где есть велодорожки, еще больше пользователей велосипедов», – говорит Роман.

Роман считает велосипед хорошей альтернативой общественному транспорту во время карантина, но для этого нужна развитая велоинфраструктура и понимание у городской администрации того, как использовать велосипед во время чрезвычайных ситуаций.

Киев

В Киеве введен режим чрезвычайной ситуации до 24 апреля, но правительство уже сообщило, что продлит его.

Метро закрыли, остальной общественный транспорт работает, им можно пользоваться при наличии пропуска, который есть у людей некоторых профессий, таких как полицейские, врачи, работники супермаркетов.

Машины ездят по городу без ограничений. Пешеходы могут свободно перемещаться везде, но не больше двух человек вместе и обязательно в масках. Парки закрыты для прогулок.

Велосипедисты передвигаются беспрепятственно. Из-за карантина велопрокат в украинской столице открыли раньше, чем обычно.

Когда власти создали список предприятий, которым можно работать во время карантина, в него вошли автозаправки и автомастерские. Киевское велосипедное сообщество U Cycle добилось, чтобы веломастерские тоже были включены в этот список.

«Многие люди пользуются велосипедом. Если у них что-то сломается, то они останутся без своего единственно транспорта. Поэтому велосипедные мастерские нужно приравнять к автомобильным», – рассказал глава U Cycle Богдан Лепявко.

Велосипедное сообщество также получило разрешение на то, чтобы велосипедисты могли транзитом проезжать через парки. Это важный шаг, потому что один из популярных веломаршрутов проходит через парк «Труханов остров».

Велосипедный маршрут через Труханов остров / Фото: veliki.ua

Богдан считает, что, если бы в Киеве была качественная велосипедная инфраструктура, то многих транспортных проблем можно было бы избежать. Например, в первые дни, когда метро закрыли, оставшийся общественный транспорт был забит, а на остановках были большие очереди.

Берлин

Берлин стал одним из городов, которые во время карантина стали вводить на автодорогах временные полосы для велосипедистов. Это решение городские власти приняли для того, чтобы помочь людям безопасно передвигаться, ведь в стране не рекомендуют пользоваться общественным транспортом, хотя он и продолжает работать.

«Мы живем в центре. Когда видишь поезда [метро], автобусы – они пустые.[..] Жители центральных районов в большой степени перешли на велосипеды», – говорит велоактивист Михаэль Шульте.

На улицах зачастую можно видеть не только заядлых велосипедистов, но и людей без опыта, которым сложно разобраться даже с самыми простыми ситуациями. И если опытные велосипедисты знают безопасные окольные пути, то новички едут по центральным дорогам вместе с остальным транспортом, а там часто нет соответствующей инфраструктуры.

«Такие люди сейчас ездят по всему Берлину. Этим людям сейчас очень нужна защита. На улицах намного меньше машин, значит, нет пробок и скорости автомобилей намного выше.[..] На некоторых участках одну из трех полос выделили под велосипеды. [..] Чтобы водители не парковали на этих полосах машины, их отгородили строительными конусами», – рассказывает Михаэль.

Берлинские временные велополосы / Фото: тг-канал Let’s bike

Берлинская администрация выпустила четкие инструкции по проектированию временных велополос, которые используют городские проектировщики для создания новых условий для велосипедистов – каждый район это делает самостоятельно. А тем временем, жители некоторых районов уже говорят, что хотели бы оставить эти полосы навсегда.