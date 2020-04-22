О том, что скоро можно будет сдавать тесты на коронавирус в лаборатории стало известно еще два дня назад, а сегодня заммнистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что лаборатория начала работать.

«Сегодня лаборатория, организованная «Сетью Бонецкого» совместно с государственной лабораторией, приступает к работе. Можно обратиться туда лично и пройти тестирование на коронавирусную инфекцию», — сказал он.

Он также озвучил телефонный номер лаборатории, но это оказался номер Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций (РЦКиООИ). В Центре нам сообщили, что анализы будут брать в «Лаборатории Бонецкого», а проверять в РЦКиООИ.

«Анализы берут со рта и из носа. И это будет стоить не менее двух тысяч сом. Точные прейскуранты ещё дадут, сейчас уточняют», — сказали они нам.

Пока не начали

Но в «Лаборатории Бонецкого» нам сказали, что пока не начинали прием анализов на коронавирусную инфекцию.

«Проект проведения анализов на COVID-19 находится в разработке. Информация по стоимости, правилам подготовки, а также адресам пункта приема анализа будет известно позже. Это информация официальная для граждан, которые хотят самостоятельно в частной лаборатории пройти исследование», — сообщили они нам.

«Лабораторию Бонецкого» привлекли к работе гослаборатории, чтобы помочь ей справиться с большим наплывом исследований — об этом Усенбаев сказал 20 апреля.

По состоянию на 22 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 612 зараженных коронавирусной инфекцией. При этом 147 из них медработники.

Всего же за время пандемии в Кыргызстане умерли 8 человек с COVID-19, выписано из больниц с отрицательным результатом 254 человека.

Узнать о сдаче анализов вы можете по номеру 0312 54 45 16.