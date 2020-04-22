Мэр Бишкека Азиз Суракматов и депутат парламента Наталья Никитенко написали благодарственные письма медикам ЦСМ №17. Восемь сотрудников этой поликлиники заразились коронавирусом — также заразились члены их семей, это еще как минимум шесть человек.

Главврач поликлиники сообщала о невнимании со стороны Минздрава. Она сама потребовала проверить коллег на коронавирус, узнав о заражении более 20 специалистов санэпидемнадзора, которые сотрудничали с ЦСМ. А после добилась расселения остальных в обсервацию.

Суракматов поблагодарил медиков за их труд и помолился за скорейшее выздоровление. По его словам тяжелые времена показали, кто есть кто.

«Мы молимся за скорейшее выздоровление медработников, которые заболели, работая во благо народа. Тяжелые времена показали, кто есть кто. Вы загорелись как свет в темной ночи! Мы гордимся всеми вами! Ваш труд никогда не будет забыт!» — написал мэр.

Персональное письмо главврачу поликлиники написала депутатка парламента Наталья Никитенко.

В письме она выразила свое уважение и восхищение медработниками. По ее словам их действия «будут служить примером для многих поколений будущих врачей».

«Мне хочется высказать свое безмерное уважение и восхищение вашему профессионализму и беспримерному служению долгу (…) Мне бы хотелось, чтобы вы не думали, что мы не ценим ваш труд и ваше самопожертование», — написала Никитенко.

Борьба за сотрудников и травля в соцсетях

В ЦСМ № 17 на юго-западе Бишкека коронавирусом заразились четыре медика, поликлинику закрыли на дезинфекцию. Главврач Гульнара Ташибекова рассказала, что ей пришлось «устроить скандал», чтобы у медиков взяли анализы.

После госпитализации зараженных медики поликлиники сообщили, что их не определили на обсервацию — им пришлось ждать до вечера, наблюдая за дезинфекцией, пока главврач сама не узнала, куда определить сотрудников на обсервацию. И Минздрав, и Госуправление здравоохранения в тот день сказали нам, что не отвечают за отправление медиков в обсервацию.

Позже Республиканский штаб выпустил объявление, в котором сообщил, что медики якобы должны были оставаться в поликлинике на время дезинфекции, и что им все предоставили, но медики (больше 20 человек) не захотели оставаться на обсервации в отеле «Ак-Кеме» и их расселили в отеле «Гарден».

После чего в разных пабликах в соцсетях стали распространять посты, направленные на порчу репутации главврача ЦСМ Гульшат Ташибековой.

По состоянию на 22 апреля в Кыргызстане зарегистрировано 612 зараженных коронавирусной инфекцией. При этом 147 из них медработники.

Всего за время пандемии в Кыргызстане умерли уже 8 человек с COVID-19, выписано из больниц с отрицательным результатом 254 человека.