Замглавы Минздрава Нурболот Усенбаев сообщил, что у 12 «сотрудников силовых структур» обнаружили коронавирус. Очевидно, что он имел в ввиду 12 милиционеров Службы внутренних расследований, которых ранее отправили на обсервацию, подозревая, что они могут быть заражены.

«В Кыргызстане 12 сотрудников правоохранительных органов заражены вирусом COVID-19, один из них находится реанимации», — сказал Усенбаев. По его словам, милиционеры контактировали с зараженными COVID-19.

МВД отправило своих сотрудников в обсервацию потому, что они «работали на передовой». Выплатят ли милиционерам компенсацию за заражение на работе, пока неизвестно.

На 22 апреля в Кыргызстане уже 612 случаев заражение коронавирусом — это вместе с семью погибшими и 254 выздоровевшими. В больницах остаются 351 человек, пятеро в реанимации. Кроме милиционеров на работе заразились и многие медики — известно уже о 157 заражениях. Медикам полагаются компенсации в 200 тысяч сомов за заражение и миллион в случае смерти — но Минздрав намерен проверять причины заражения медработников.

За работу с зараженными и медикам, и сотрудникам правоохранительных органов должны начислять и выплачивать надбавку — об этом ранее в спецдокументе сообщал Минздрав.

Минздрав обещал выплатить деньги за март «в течение пары дней» еще 8 апреля, но надбавки врачам не выплачены до сих пор — министерство отчиталось о выплате только 1369 медработникам. О том, выплачены ли надбавки сотрудникам правоохранительных органов, узнать не удалось.