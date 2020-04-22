Минздрав 22 апреля сообщил, что за сутки из стационаров выписали 38 человек с ранее подтвержденным коронавирусом — сейчас их анализы показывают отрицательный результат на COVID-19. Всего выписали 254 человека. В то время, как количество зарегистрированных случаев заражения выросло на 22 человека. Всего — 612.

Бишкек — 7

Нарынская область — 2

Ошская область — 25

Ош — 1

Баткенская область — 3

«Количество выписанных на сегодня становится больше, чем количество вновь взятых в стационар. Это хорошая тенденция, надеюсь она продолжится», — заявил министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов.

Пока точно неизвестно обладают ли выздоровевшие от коронавируса иммунитетом. В разных странах мира сообщали о повторных заражениях, поэтому им нужно продолжить самоизоляцию дома и беречь здоровье. Тем более, что в некоторых городах и районах четырех регионов объявили режим ЧП — он подразумевает карантин и комендантский час.