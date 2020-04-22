Обучавшие дошколят учителя кыргызского языка из Аламединского района Чуйской области написали обращение к депутатам, Минобразования и кыргызстанцам. Они рассказали о сокращении своих зарплат на 50 процентов — теперь учителя получают от 1400 сомов до 4300 сомов в зависимости от стажа работы.

«Теперь нам говорят, что впредь наша зарплата будет такой. В такое сложное время как мы будем кормить наших детей за 2500 сомов?» — спрашивают они.

По словам учителей, до октября 2019 года они получали за преподавание кыргызского от 3000 до 5000 сомов, после — от 4300 до 7000 сомов. Сократили вдвое оплату труда в марте, во время карантина.

Учителя жалуются, что многие из них были основными кормильцами в семье и за 2000 сомов прокормить своих детей не смогут.

«Какая учительница будет работать на зарплату в 2500 сомов? У уборщиц и то зарплата выше. Многие молодые учительницы имеют по несколько детей. На них лежит ответственность за их семью. Как вы прикажете им выживать при зарплате в 2500 сомов?» — пишут они в своем обращении.

В обращении учителя дошкольного образования говорят, что многие готовы уйти из профессии, если их труд будут оценивать так низко.

«Не для того мы учились и посвятили свою жизнь воспитанию детей и сохранению кыргызского языка, чтобы нищенствовать. В системе дошкольного образования и так большая проблема с профессиональными кадрами, а при такой зарплате многие учительницы готовы оставить свое любимое дело и искать себя в другом деле. Семью то кормить надо!» — пишут учителя.

Мы обратились за комментарием в Минонбразования — в министерстве нам ответили, что изучат ситуацию и ответят позже.