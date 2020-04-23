Бывшего главу правительства Сапара Исакова этапировали в колонию в селе Петровка в Московском районе Чуйской области.

ГСИН сообщил, что Исакова и других проходящих по делу о ТЭЦ чиновников перевели в колонии из-за того, что СИЗО № 1 переполнен.

«СИЗО-1 в Бишкеке на сегодняшний день переполнен. Ситуация вынуждает к тому, чтобы заключенных из изоляторов временного содержания, которые также уже переполнены, перевести в места отбывания наказания. Осуществлено этапирование осужденных в колонии», — сообщило ведомство «Азаттыку».

Еще один бывший премьер Жанторо Сатыбалдиев тоже будет переведен — но в 47 колонию в Бишкеке.

Перевели и экс-директора «Электрических станций» Салайдина Авазова — он будет отбывать наказание в Молдовановке, в 27 колонии. Молдовановка находится в Аламединском районе Чуйской области.

Сапару Исакову в деле о ТЭЦ Бишкека дали 15 лет лишения свободы, у Сатыбалдиева 7,5 лет, а у Авазова — 11 лет.

Дело ТЭЦ

В декабре 2019 года Свердловский районный суд Бишкека приговорил нескольких некогда влиятельных чиновников к большим срокам, а часть отпустил в зале суда — все они проходили по делу о ТЭЦ Бишкека.

Самые большие сроки получили двое — бывший премьер Исаков и бывший глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев. Они получили по 15 лет. После, уже в городском суде, Калиеву снизили срок на год.

Оба вины не признали — Исакова обвиняли в коррупции и заинтересованности, заключении невыгодного контракта с китайскими инвесторами, которые модернизировали столичную ТЭЦ, а Калиева — в отмывании денег.

Бывший директор госкомпании «Электрические станции» Салайдин Авазов получил срок в 11 лет и три месяца. Он так и не признал вину в лоббировании интересов китайской компании TBEA при модернизации ТЭЦ Бишкека. А на суде защитил своего заместителя Жолдошбека Назарова, взяв ответственность на себя. Назарову хотели дать 11 лет, но дали 2,5 года и освободили в зале суда — он свое отсидел в СИЗО.

Бывшие премьер Жанторо Сатыбалдиев получил 7,5 лет за то, что он одобрил договор с инвестором. Сатыбалдиев тоже не был согласен с обвинением.

Также по делу проходили бывший министр энергетики Осмонбек Артыкбаев, бывшая глава Минфина Ольга Лаврова, экс-директор управления модернизацией Темирлан Бримкулов и вышеупомянутый замдиректора госкомпании «Электрические станции» Жолдошбек Назаров — их всех признали виновными, но они или уже отсидели свои сроки в СИЗО, либо были приговорены к штрафу, а потому отпущены в зале суда.

Авария на ТЭЦ

Нижний уровень котельной в старом корпусе Теплоэлектроцентрали Бишкека 29 января 2018 года. Фото: Даниль Усманов для Kloop.kg

Уголовное дело о модернизации ТЭЦ Бишкека было возбуждено после аварии на ТЭЦ, произошедшей 26 января 2018 года. Из-за нее горожане на несколько дней остались без отопления в аномальные морозы. До аварии ТЭЦ модернизировали, потратив 386 миллионов долларов.

Сапар Исаков настаивал, что авария произошла не на модернизированной части ТЭЦ, а в старых корпусах. Депутатская комиссия вынесла заключение, что стоимость модернизации была завышена.