Минздрав сообщил, что за сутки в стране зафиксировали 19 новых зараженных COVID-19. Число зарегистрированных случаев заражения достигло 631.

Бишкек — 8

Чуйская область — 4

Ош — 4

Ошская область — 3



Больше всего случаев заражения в Ошской области — 151, после идет Бишкек с 133 случаями. В Джалал-Абадской области 109 зараженных.

Минздрав 23 апреля сообщил, что за сутки из стационаров выписали 48 человек с ранее подтвержденным коронавирусом — сейчас их анализы показывают отрицательный результат на COVID-19.

В стационаре на лечении находятся 321 человек, из них 5 – в реанимации.

Всего за период пандемии в Кыргызстане умерло 8 человек с COVID-19. За все время с выздоровлением по стране выписано 302 человека.