Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев считает, что Кыргызстан скоро придет к пику заражений коронавирусом.

«Разница между вылечившимися и новыми случаями заражения говорит о том, тенденция выравнивается и мы достигаем пика», — сказал Усенбаев.

Пик — это период, после которого начинается спад заражений и нагрузка на медиков постепенно начинает снижаться.

Тем не менее, Усенбаев сказал, что есть риск новых заражений, потому что «люди не соблюдают дистанции».

В Кыргызстане за месяц после обнаружения первого зараженного число заражений достигло 631 случая. 308 пациентов выписаны, восемь умерли, 321 находятся в больнице.

Из находящихся на лечении пятеро в реанимации.