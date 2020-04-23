Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев считает, что Кыргызстан скоро придет к пику заражений коронавирусом.
«Разница между вылечившимися и новыми случаями заражения говорит о том, тенденция выравнивается и мы достигаем пика», — сказал Усенбаев.
Пик — это период, после которого начинается спад заражений и нагрузка на медиков постепенно начинает снижаться.
Тем не менее, Усенбаев сказал, что есть риск новых заражений, потому что «люди не соблюдают дистанции».
В Кыргызстане за месяц после обнаружения первого зараженного число заражений достигло 631 случая. 308 пациентов выписаны, восемь умерли, 321 находятся в больнице.
Из находящихся на лечении пятеро в реанимации.