Бишкек стремительно обгоняет многие города в Кыргызстане по количеству заражённых коронавирусом. На 23 апреля столица вышла на второе место со 133 случаями заражения COVID-19.

Замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев объяснил такой рост большим количеством обсерваторов в Бишкеке.

«Здесь также очень большое накопление и контактных лиц. Соответственно проводится более интенсивная работа с вовлечением большого количества медработников. Мы постепенно пытаемся разрулить и обеспечить [усиленную] работу здесь», — сказал Усенбаев.

На 23 апреля коронавирус в Кыргызстане подтверждён у 631 человека. Больше всего в Ошской области — 151. Бишкек стоит на втором месте, а следом идёт Джалал-Абадская область, там 109 случаев.

За сутки из стационаров выписали 48 человек с ранее подтвержденным коронавирусом — сейчас их анализы показывают отрицательный результат на COVID-19.

В стационаре на лечении находятся 321 человек, из них 5 – в реанимации.

Всего за период пандемии в Кыргызстане умерло 8 человек с COVID-19. За все время с выздоровлением по стране выписано 302 человека.