Вечером 20 апреля скончался известный кыргызский акын-импровизатор Элмирбек Иманалиев. Его похоронили два дня спустя на кладбище «Ала-Арча». Несмотря на режим чрезвычайного положения, проститься с ним и проводить его в последний путь пришли десятки людей. Среди них были его родные, коллеги, ученики, депутаты парламента, политики, члены правительства и почитатели его таланта.

На следующий день после смерти акына его ученик Асылбек Маратов дал интервью «Азаттыку» и заявил, что Иманалиева, который был в тяжелом состоянии, около часа не принимали больницы в Бишкеке из-за карантина. Затем он опроверг свои слова, сказав, что был не в себе и на эмоциях выразился не так.

«Я из-за скорби ошибся, неправильно высказался. И народ на это разбушевался. Скажу, что из-за горя сказал, что подумал. Возможно, я успокаивал себя, обвиняя кого-то. Извините меня!» — сказал он.

По сообщению родных, покойный акын страдал сахарным диабетом. Но пока неизвестно, от чего на самом деле умер Иманалиев. У него остались жена, трое дочерей и трое сыновей.

Потомок Эшмамбета

Акын родился 17 января 1978 года в селе Озгоруш Токтогульского района Джалал-Абадской области. Его бабушка была дочерью акына-импровизатора Эшмамбета Байсейита уулу, приближенного к Токтогулу Сатылганову.

Иманалиев рано научился читать и уже с детства был знаком с эпосом «Манас», а его творчество началось с декларирования эпоса. Затем он начал писать стихи и сопровождать их игрой на комузе. Впервые он вышел на сцену во время концерта в честь праздника Нооруза. Его выступление было настолько хорошим, что о нем узнал известный акын Тууганбай Абдиев, и привез его в Бишкек. Так началась его карьера акына-импровизатора.

В 1993 году на конкурсе «Ак тандай» (так называют акынов-импровизаторов, которые сходу сочиняют стихи и говорят только правду о проблемах нации) он выиграл гран-при и с тех пор его называют «ак тандай акын».

После этого он побеждал во многих конкурсах как республиканского, так и международного масштаба. Его талантом восхищался экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и приглашал его на мероприятия, которые были посвящены значимым для страны событиям. Последний раз Иманалиев выступал в 2014 году на концерте в честь 150-летия Токтогула Сатылганова, его удостоили главного приза. В 2016 году он получил звание «Народный артист Кыргызстана».

Он был одним из акынов-импровизаторов, который через творчество открыто критиковал кыргызскую власть и политиков. После смерти писателя Чынгыза Айтматова Иманалиев сочинил и исполнил песню, которую назвал «Если бы Чынгыз был бессмертным». В произведении он оплакивал Айтматова и написал, что народ потерял «льва мировой литературы».

При жизни он воспитал таких акынов-импровизаторов как Азамат Болгонбаев, Асылбек Маратов и Акматбек Султанов. Все они регулярно занимают призовые места в конкурсах акынов.

«Обращение к властям»

Это одно из его последних произведений, которое было опубликовано в июле 2019 года. В нем Иманалиев говорит, что «от Белого дома нет никакой пользы, также как нет никакой пользы от тех, кто приходит во власть». Иманалиев считал, что это призвание акына — рассказывать о недоработках власти. Иманалиев критиковал власть за то, что все реформы откладываются, а страна живет только за счет займов.

«Потомки Великодушного Манаса,

Вы отдали людей в залог.

Вы также отдали в залог земли,

которые оставили отцы в наследство»

Акын в своей песне объясняет, что все 30 лет независимости властьимущие грабят государство и никак не могут насытиться.

«Вы гнилые остатки, вы все вместе съедали,

Съедали, объединившись в тридцать-сорок.

Съедали, издеваясь по двое-трое,

Затем все перевалили друг на друга и говорили, что вы чисты»

В песне также говорилось, что у власти нет совести и она растоптала веру и честь народа, никто не верит парламенту, судам, потому что там одни взяточники. В произведении акын поднимал вопрос земель, которые несправедливо передаются соседним государствам и заявил, что смерть героев апрельской революции не оправдана.

В конце песни акын выразил надежду на то, что в стране появится образованное поколение и привлечет к ответственности тех, кто делал нечистые дела.

В интервью «Азаттыку» Иманалиев говорил, что сочинил песню, потому что не мог просто так смотреть на политическую обстановку в стране. В песне акын не называет имена политиков, но понятно, что обращение адресовано тем, у кого есть большая власть.

«Жогорку Кенеш, как акционерное общество олигархов»

В одной из передач на «5 канале» Элмирбек Иманалиев заявил, что Жогорку Кенеш превратился в место, где собрались воры и люди, которые пользуются своим служебным положением.

«Когда я был в Оше, я говорил в своей песне “Жогорку Кенеш кажется хорошим местом, благодаря образованным там людям, но, с другой стороны, он кажется местом, где орет совет базаркомов, или акционерным обществом олигархов”. Человек, который собирается решать [вопросы], должен прислушиваться к своей совести», — объяснил он тогда.

В последнем своем интервью Иманалиев сказал, что предстоящий 2020 год будет очень ответственным, так как решится судьба народа.

«Мы не должны думать только о нашей судьбе, ведь в каждом доме хлопают глазами дети. Чей-то ребенок лежит в бешике, может чей-то ребенок с надеждой получает знания. Посмотрите хорошенько в их глаза, [скажите себе] “я живу своей жизнью, мне всего хватает, меня все устраивает, но что я должен сделать для своего ребенка?”» — сказал он.

Все, кто вспоминает акына, в один голос говорят, что он очень переживал за будущее страны и народа. Все, что происходило в стране, Иманалиев пропускал через свое сердце и никогда не боялся говорить правду.

«Началась вторая эпоха Элмирбека»

В кыргызском сегменте интернета уже несколько дней поминают Иманалиева. Пользователи делятся его песнями, стихами и высказываниями. Известные акыны-импровизаторы, манасчы, поэты сочинили уже десятки стихов в честь него. Также соболезнования кыргызскому народу выразили акыны-импровизаторы Казахстана. А известный кыргызский поэт Шайлообек Дуйшеев в интервью «Азаттыку» сказал, что «началась вторая эпоха Элмирбека», ведь его песни будут вечно жить, а вместе с ними и поэт.

«Однажды акын Тууганбай Абдиев привез маленького мальчика, у него в руках была тетрадь. Он сказал, что его зовут Элмирбек, попросил прочитать его произведение и высказать свое мнение. И я прочитал. На удивление его произведения были такими толковыми, а сам он был таким маленьким. Я подумал, что он будет акыном, и действительно, он потом так поднялся, выступал на айтышах (состязание двух акынов-импровизаторов — примечание редакции). У Элмирбека были все атрибуты выдающегося акына», — сказал Дуйшеев.

Депутат парламента Садык Шер-Нияз, провожая акына в последний путь, сказал, что Элмирбек Иманалиев был «поэтом-философом» и глубоко понимал философию кыргызского и казахского народов.