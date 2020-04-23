Глава страны Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении экс-министра экономики Олега Панкратова от должности советника.

Пресс-служба аппарата президента сообщила 23 апреля, что Панкратов перешел на другую работу.

Он был назначен советником президента в июле 2019 года, покинув должность министра экономики.

Панкратов ушел с этого поста на фоне критики его ведомства. Депутаты парламента утверждали, что при его руководстве министерством снизилось количество зарубежных инвестиций в Кыргызстан.

Парламентарии также критиковали Панкратова и за лоббирование интересов табачных компаний, а также заявляли, что у него есть второй паспорт.

Его назначение на должность министра экономики также не прошло без критики со стороны депутатов. Тогда они заявляли, что Панкратов не имеет морального права занимать пост министра экономики, поскольку по его вине кыргызские бизнесмены понесли огромные убытки при вступлении в Евразийский экономический союз.