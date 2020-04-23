24.kg со ссылкой на главрача бишкекской ЦСМ № 17 Гульшат Ташибеку сообщил о заражении родных трех сотрудников поликлиники.

Последний случай заражения касался одной из медсестер — у нее заразились супруг, внук и племянник. Ранее СМИ сообщало о заражении четырех членов семьи другого медика — трое детей и внук были госпитализированы. У еще одного врача заразились четыре члена семьи, в том числе ребенок.

ЦСМ №17 на юго-западе Бишкека сейчас не работают полноценно — туда из другой поликлиники приезжают дежурный врач и медсестра, а все сотрудники помещены на обсервацию. Коронавирус обнаружили у восьми медиков поликлиники.

Заражение медиков ЦСМ

17 апреля стало известно, что ЦСМ №17 закрыли на дезинфекцию после того, как у четырех сотрудников поликлиники обнаружили коронавирус. Главврач Гульшат Ташибекова сообщила тогда, что сама потребовала проверить врачей, узнав о заражении сотрудников санэпидемнадзора. Ранее ее коллеги сотрудничали с эпидемиологическим учреждением.

Ташибекова рассказала журналистам, что добиваться проверки врачей ей пришлось «со скандалом». А в день дезинфекции она сообщила о том, что их не определили в обсервацию и после долгого ожидания ей самостоятельно пришлось звонить, узнавать куда можно отвезти медиков и договариваться о транспортировке.

После этого республиканский штаб опубликовал пост, в котором указывалось, что якобы медики поликлиники отказывались ложиться в обсервацию в отеле «Ак-Кеме» и им пришлось договориться о карантине в отеле «Гарден». В тот же вечер в соцсетях началась травля против главврача ЦСМ — по группам в фейсбуке начали распространять информацию, с помощью которой пытались опорочить репутацию медика.

22 апреля Гульшат Ташибекову и сотрудников ЦСМ поддержали мэр Бишкека Азиз Суракматов и депутатка Наталья Никитенко — они направили медикам благодарственные письма и поблагодарили за труд. К этому времени было известно уже о восьми зараженных сотрудниках ЦСМ.