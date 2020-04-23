Новость обновлена в 15:40 после уточнения информации Республиканским штабом.

Республиканский штаб сообщил, что один из кыргызстанцев, которые 17 апреля вернулись из Турции, заражен коронавирусом.

«Контактный с ним человек находится на обсервации под наблюдением медиков. Остальные пассажиры, согласно алгоритму действий, утвержденных Минздравом, после первого отрицательного ПЦР анализа направлены на домашний карантин», — сообщает штаб.

Первым о зараженном среди вернувшихся из Турции сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев. Только он не уточнил, у скольких пассажиров выявили коронавирус и сказал лишь, что есть зараженные, проведена госпитализация, а остальные отправлены на карантин.

Минздрав подтвердил, что среди пассажиров были зараженные, но также не смог уточнить точное количество. Санэпидемнадзор оказался недоступным для комментариев.

На борту рейса из Турции было 210 пассажиров. 18 апреля, спустя день после возвращения кыргызстанцев, Усенбаев сообщал, что у 198 из них коронавирус не обнаружили, а у остальных анализы проверяют.

На 23 апреля в Кыргызстане зафиксирован 31 случай заражения коронавирусом. 308 пациентов выписаны, восемь умерли, 321 находятся в больнице. Из находящихся на лечении пятеро в реанимации.