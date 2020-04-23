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Минздрав 23 апреля сообщил, что за сутки из стационаров выписали 48 человек с ранее подтвержденным коронавирусом — сейчас их анализы показывают отрицательный результат на COVID-19. Всего выписали 302 человека. В то время, как количество зарегистрированных случаев заражения выросло на 19. Всего по стране — 631 человек.

  • Бишкек — 8
  • Чуйская область — 4
  • Ош — 4
  • Ошская область — 3

Помимо этого, 45 медработников также выздоровели от коронавируса и были выписаны из стационара. Среди них 16 врачей, 18 человек из среднего медперсонала, 8 – из младшего медперсонала и 3 других специалиста.

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