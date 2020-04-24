Еще 10 медиков заразились коронавирусом. Большая часть в Нарынской области — это шесть человек, в Бишкеке и Оше по одному, а в Ошской области двое.

Всего в стране 172 случая заражения у медиков. 50 из них врачи, 66 — средний медперсонал, 56 — младший медперсонал и технические сотрудники.

Всем этим врачам полагается компенсация в 200 тысяч сомов за заражение и миллион в случае смерти. Правда ранее Минздрав сообщал, что медиков будут проверять, правда ли они заразились на работе. Кроме того медикам должны с 8 апреля выплачивать надбавки за работу в опасных условиях, но Минздрав отчитался о выплатах лишь немногим более 1300 человек.

Кыргызские медики не раз жаловались на плохие условия работы, ненадлежащую защитную одежду и невнимание со стороны Минздрава. А за высказывания в соцсетях о плохих масках и прочей защитной амуниции их вынуждали приносить извинения. Медики не работающие на карантинах и не занимающиеся лечением коронавирусных больных пожаловались журналистам на отправление в отпуска — порой без содержания, в лучшем случае с сохранением оклада без дополнительных выплат за выслугу и навыки. Иногда это всего несколько тысяч сомов.