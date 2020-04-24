Отмечается, что плюрализм кыргызских СМИ является исключительным в Центральной Азии. Тем не менее, по оценкам, с журналистскими расследованиями дела обстоят сложнее. Это обуславливается затрудненным доступом к информации и многочисленными преследованиями журналистов, включая физическое насилие, кибератаки и допросы.

«Разоблачения коррупции все еще могут быть очень опасными для независимых журналистов и СМИ, как это было видно в деле Матраимова. Журналистам будет по-прежнему не хватать безопасности до тех пор, пока законодательная реформа не ограничит компенсации за ущерб [многомиллионные иски семьи Матраимова против СМИ, опубликовавших расследование], отменит специальную защиту президента и обеспечит судебную независимость», — пишут «Репортеры без границ».

В Кыргызстане важные темы все чаще обсуждаются за закрытыми дверями, например, в парламентских комитетах или в местах, где журналисты фактически не допускаются, например, в судебных процессах, проводимых в очень маленьких залах суда.

Кроме того, организация считает, что среди кыргызских журналистов по-прежнему существует значительная самоцензура по таким вопросам, как межэтнические отношения. Некоторые виды ненавистнических высказываний по-прежнему наказываются, но борьба с «экстремизмом» иногда используется в качестве основания для необоснованных преследований пользователей социальных сетей.

В то время, как отдельные СМИ, включая «Клооп», подвергались кибератакам после выпуска расследований, косвенно или напрямую связанных с коррупцией на кыргызской таможне.

«В январе 2020 года власти отказались расследовать серию DDoS-атак на различные веб-сайты, в том числе Factcheck.kg, которые явно послужили репрессией за их расследование крупного коррупционного дела», — сообщается в отчете.

Первые пять позиций отчета по свободе прессы заняли Норвегия, Финляндия, Дания, Швеция и Нидерланды.

«Репортеры без границ» создают свой рейтинг на основе ответов на специальную анкету, которую заполняют партнерские организации. Анкета разделена на шесть блоков: плюрализм, независимость СМИ, цензура, законодательство, прозрачность и инфраструктура. Место страны в рейтинге также зависит от количества смертей журналистов, заключения их в тюрьму и нападений на них при исполнении профессиональных обязанностей.