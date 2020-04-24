Кыргызстанцы вернулись на родину из Турции. Фото: МИД КР

Из Стамбула 24 апреля прилетел еще один чартерный рейс «Турецких Авиалиний» с кыргызстанцами. Об этом сообщил МИД Кыргызстана.

На родину вернулись 349 человек, которые ожидали рейс с момента отмены авиасообщений между Кыргызстаном и Турцией.

Отмечается, что чартер стал возможным, благодаря обращению президента Сооронбая Жээнбекова к главам государств Тюркского совета, с просьбой о взаимной поддержке граждан, находящихся на территории других государств и не имеющих возможности вернуться домой из за пандемии коронавируса.

МИД добавил, что работа по возвращению граждан Кыргызстана, находящихся за рубежом, продолжается.

Ранее, 17 апреля из Стамбула вернулись 211 кыргызстанцев.

По сообщению республиканского штаба, у одного из них врачи обнаружили коронавирус. Контактный с ним человек в настоящее время находится на обсервации под наблюдением медиков. Остальные пассажиры, которые летели вместе с ним, были направлены на домашний карантин после отрицательных ПЦР анализов.

На 24 апреля в Кыргызстане выявлено 656 случаев заражения — из них 322 человека выписаны, восемь умерли и 326 получают лечение. Пять человек в реанимации.