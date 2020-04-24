Бутоны магнолии Суланжа. Фото: Ботсад им. Э.З.Гареева

В бишкекском ботаническом саду имени Э.З.Гареева распустились первые цветки магнолии Суланжа. Красивыми фотографиями долгожданного цветения сотрудники ботсада поделились на страничке в Фейсбуке.

«Бутоны магнолии Суланжа, к счастью, были лишь слегка повреждены заморозками 9-10 апреля, и в настоящее время распустились долгожданные цветки. В этом году цветение обильное! Всё деревце усыпано прекрасными цветами», — пишут сотрудники ботсада.

Магнолия суланжа родом из Франции. Она считается одним из самых красивейших видов магнолии, отличающийся обилием и продолжительностью цветения (до 1 месяца). Магнолия суланжа отличается умеренной зимостойкостью а также обладает устойчивостью к загрязненной среде, выхлопам автомобилей или промышленным выбросам.

Ботанический сад

Ботанический сад был основан в 1938 году. Сейчас это самая большая зеленая зона Бишкека. На сегодняшний день сад занимает 151 га. Там собрано более 2 тыс. видов и форм древесных и кустарниковых растений, более 3,5 тыс. цветочно-декоративных, оранжерейных, травянистых и более 8 тыс. новых форм и сортов плодовых растений. По богатству видового состава Ботанический сад занимает 1 место в Центральной Азии и ведущее место в СНГ.